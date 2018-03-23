До 60% украинцев поддерживают инициативу размещения миротворческой миссии ООН на всей неподконтрольной территории, вплоть до границы с Россией. В тоже время, больше половины опрошенных поддерживают и другой вариант - когда миротворцы размещены лишь на линии соприкосновения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований (ЦСИ) "София", пишет "Интерфакс-Украина".

"Большинство опрошенных граждан (55,5%) считают приемлемым предложение разместить миротворческие силы ООН на линии столкновения воюющих сторон, чтобы обеспечить прекращение огня; рассматривают как неприемлемое – 28,4%, затруднились ответить - 16,1%", - сказал руководитель социологических программ ЦСИ "София" Александр Левцун, презентуя результаты опроса "Общественный требование на обновление власти"

Он отметил:

"Еще больше граждан поддерживают размещение миротворческих сил ООН на всей оккупированной территории (Донбасса – Прим. Ред.), вплоть до границы с Россией, чтобы обеспечить полное прекращение боевых действий и разоружение боевиков. Эту линию считают приемлемой 59,9% опрошенных".

Согласно опросу, данное предложение считают неприемлемым 24,1%, затруднились ответить 16,0%.

В то же время, согласно результатам социсследования, население довольно сдержанно относится к предложению ввести на территорию ОРДЛО временную администрацию ООН при поддержке миротворческих сил для недопущения гуманитарного кризиса, обеспечения правопорядка и проведения выборов в местные органы власти.

Данное положение поддерживают 47,7%, считают его неприемлемым 30,5%, затруднились ответить 21,8%.

Опрос проводился с 9 по 16 марта 2018 года во всех областях, которые контролирует Украина.

Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

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