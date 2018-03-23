Европа – это большой механизм, в котором есть немало сил, симпатизирующих Путину. Мы говорим, в том числе, и о бизнес-интересах. Если бы их не было, то вопрос с Россией был бы решен уже очень давно, гораздо быстрее и гораздо масштабнее. Конечно, скорее только 5 европейских стран (Франция, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Британия — ред) вышлют российских послов. А потерять своих послов – это потерять свои разведданные. Ведь послы – это спецслужбы ГРУ.

Но вопрос-то в другом, какие реальные практические последствия будут для России? Ей же абсолютно наплевать, что там говорят западные политики. Что делать с российскими деньгами в этих странах? Именно они являются тем связующим звеном, который позволяет Путину продолжать свои партизанские военные действия против ЕС. Это большой вопрос. Даже в Великобритании значительная часть политистеблишмента сомневается, о чем правильно было заявлено Терезой Мэй, в том, нужно ли вводить экономические санкции и выдворять приближенных к Путину олигархов. Нужно ли арестовывать их счета?

А уж что говорить про другие западные страны? Посмотрите, кто поздравил Путина с т.н. победой, а на самом деле с переназначением на этих выборах. Это была Германия, руководитель не только в Европе, но и один из центров мирового влияния. И президент Германии поздравляет Путина с переизбранием. Конечно, у них могут быть свои мотивы, в том числе дипломатические, но тем не менее, Штайнмайер ничего не сказал Путину об отравлении Скрипаля. Хотя упомянуть можно было бы. Кто еще поздравил Путина? Дональд Трамп. Но у того свой особый подход к делам.

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Россия – это слишком толстый кусок, чтобы от него отказываться. Тут уже вопрос чисто экономического прагматизма.

Есть вопрос о единстве позиций между США и Европой. Я пока что не видел каких-то отдельно скоординированных действий на этом направлении в отношении дела Скрипаля. Грозные заявления какие-то прозвучали, но мы не видим серьезных осуждений. Трамп очень осторожно высказался, мол, да, это сделала Россия. Но с Путиным он Скрипаля тоже не обсуждал.

Я придерживаюсь позиции ряда бывших американских чиновников, которые предполагают, что у России есть компромат на Трампа. Мы не знаем, какой он, также мы не знаем, как и когда он был получен. Иными причинами невозможно объяснить, почему Трамп так мягок с Путиным тогда, когда можно этого не делать. Думаю, этот компромат будет слит Россией и не напрямую, а через своих посредников, вероятно даже американских.

Так что по-прежнему мы видим довольно вялую позицию Запада, даже в ситуации, когда впервые с момента образования НАТО Россией было применено химическое оружие на территории Европы. Понятно, что тут дело и в бюрократии Европы в том числе. Но даже по личностной реакции отдельных политиков мы понимаем, что единства там до сих пор нет.

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