На очереди - выплата тренерам

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Жданов отметил, что 91 миллион гривен призовых уже выплатили украинским паралимпийцам, сейчас готовятся выплаты и тренерам сборной.

Напомним, в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта прошли XII зимние Паралимпийские игры. В Южной Корее собрались более пятисот спортсменов из 48 стран мира. Они соревновались между собой в 6 спортивных дисциплинах. Всего на Паралимпиаде-2018 было разыграно 80 комплектов медалей.