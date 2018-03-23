В сети появилось видео, на котором показано, как на протяжении 18 лет правления Россией менялся ее президент .

В частности, на нем сравнивается не только внешность политика, но и его голос. Ролик опубликован на странице пользователя Gelsomino в , передает

"Мутация мокшанского лилипута в монголоида за 18 лет", — подписано видео.

Появление существенных различий в его образах 2000 и 2018 года отметили и пользователи микроблога. Под постом они оставили множество комментариев, подтверждающих то, что Путин кардинально изменился за указанные период и, вероятно, даже нашел себе замену в виде двойника.

"Зов крови и полкило ботокса делают свое дело", "Совершенно другая форма головы. Длиннолицый превратился в круглолицего", "На хрена весь этот цирк устроил? Сказал бы уже, что "я пожизненный и точка", никто бы не вякнул", "Двойник, не зря был развод", "Новичка" попробовал", "Ведь реально другой человек", — отмечают люди.

Мутация мокшанского лилипута в монголоида за 18 лет. — Gelsomino (@Bindungsenergie)

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