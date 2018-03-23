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Тимошенко пожалела, что Савченко не лечили сразу: "это моя личная, очень глубокая боль"
23.03.2018 16:22

Экс-премьер Украины, руководитель парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко сожалеет, что Надежду Савченко не отправили на реабилитацию после возвращения на Украину

 

Тимошенко пожалела, что Савченко не лечили сразу: "это моя личная, очень глубокая боль"

«Надо было настаивать на длительной психологической реабилитации.

Минимум год надо было восстанавливать состояние здоровья Надежды, надо было проводить все меры реабилитации.

Но она, к сожалению, считая, что из стали, из тюрьмы сразу отправилась на поле политического боя, и мне кажется, это привело к такому неадекватному восприятию реальности и к такой агрессии, которая могла угрожать стабильности и целостности территории Украины», — заявила Тимошенко журналистам, общение с которой транслировали украинские телеканалы.

По словам Тимошенко, она не жалеет о тех действиях, которые предпринимала ее политическая сила в процессе по возвращении Савченко на родину.

При этом экс-премьер заявила, что не принимала участия в голосовании по вопросу о лишении депутатской неприкосновенности и предоставлении согласия на арест Савченко, так как была за границей в этот день.

«Все, что касается Надежды Савченко — это моя личная, очень глубокая боль…

Мне очень жаль, что так трагически это все завершилось. Я вчера была в командировке в другой стране и лично не принимала участия в голосовании.

Но если бы я была в зале, то проголосовала бы за снятие неприкосновенности, но я бы не голосовала за арест.

Я считаю, что можно не арестовывая человека разобраться во всех обстоятельствах этого дела, в том, что из этого правда, а после уже принимать решение судом», — сказала Тимошенко. Она также добавила, что ей жалко Савченко, потому что «она просто оказалась не на своем месте в жизни».

В пятницу Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании Савченко меры пресечения. Генпрокуратура ходатайствует об аресте политика на два месяца без альтернативы внесения залога.

В настоящий момент суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Во время заседания Шевченковского райсуда, в ходе которого будет избрана мера пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко, между нардепом и одним из присутствующих возникла перепалка.

Сразу же после того, как суд принял решение об удалении в комнату для совещаний, чтобы принять окончательное решение, один из присутствующих начал кричать на Савченко, причем, не стесняясь в выражениях.

«Что ты ляпаешь, де*илка? Ляпает она тут», - начал кричать мужчина в адрес нардепа. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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