Украинский политик и бизнесмен Евгений Червоненко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман отметил, что наибольшая смелость – "сказать президентам правду". И назвал самыми смелыми Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Червоненко: Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Смелыми украинскими "олигархами" можно назвать двух человек. "По истории болезни – Ринат Ахметов. По дерзости, по неожиданным решениям и потому что птица Феникс – Коломойский (Игорь Коломойский. – ). Это его гениальное выражение: "Жизнь – супермаркет, бери что хочешь, только помни: касса впереди". Каждый из тех, кто сейчас вершит судьбы, кого-то милует, кого-то судит, в позиции или в оппозиции врет народу, должен в парламенте, там, за картавым (вероятно, имеется в виду спикер Рады Андрей Парубий. – ), повесить большой транспарант", – сказал он.По словам Червоненко, самая большая смелость – "сказать президентам правду"."Сказать людям, которые в эйфории, которые после Мальдив думают, что здесь идут реформы, что он все правильно делает и всех обдурил. Обратиться к президенту и сказать: если ты думаешь, что дело Рубана–Савченко (лидер "Офицерского корпуса" Владимир Рубан и внефракционный нардеп Надежда Савченко. – ) – это предвосхищение оправдания возможных терактов с гибелью людей, чтобы отменить выборы, то нельзя этого делать. Касса впереди", – заявил экс-министр.В марте 2017 года журнал Forbes оценивал состояние Ахметова в $2,3 млрд, состояние Коломойского – в $1,3 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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