|В Канаде погиб украинский капитан сухогруза
|23.03.2018 16:24
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В канадской провинции Квебек, в заливе Святого Лаврентия в результате падения с 3-метровой высоты погиб украинский капитан сухогруза, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что случай произошел в порту Дэниел Анкоридж.
По данным источника, 54-летний моряк в результате падения получил травму головы, не совместимую с жизнью.
Напомним, в эстонском городе Тюри на металлургическом предприятии в результате несчастного случая погиб рабочий из Украины. По данным местной полиции, украинец попал под тяжелую металлическую деталь и получил несовместимые с жизнью травмы.
Как сообщал svodka.net ранее, в результате нападения на фешенебельный отель Intercontinental в Кабуле погиб один украинец. Кроме этого, количество жертв между граждан Украины может увеличиться.
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