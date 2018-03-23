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В Финляндии вооруженный мужчина пробрался в школу: идет спецоперация
23.03.2018 16:31
В Финляндии вооруженный мужчина пробрался в школу: идет спецоперация
Правоохранители приказали ученикам и учителям не оставлять классных комнат
Полиция финского города Оулу проводит масштабную операцию после сообщений о вооруженном мужчине, который пробрался в одну из школ города.
В Финляндии вооруженный мужчина пробрался в школу: идет спецоперация

Полиция получила сообщение о подозрительном мужчине с оружием вскоре после 12.00, сообщает телерадиокомпания Yle.

Полиция оцепила школу, однако мужчины до сих пор не нашли.

"У подозреваемого с собой ружье" , - сообщил представитель полиции Оулу Арто ауте.

Правоохранители приказали ученикам и учителям не оставлять классных комнат, пока продолжается операция.

Напомним, что сегодня в  департаменте Од на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете .

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