Счетная палата констатирует отсутствие эффективного контроля над применением 7% ставки НДС на импортные лекарства и медизделия

В Украине отсутствует эффективная система контроля со стороны госорганов за соблюдением норм законодательства субъектами хозяйственной деятельности, которые поставляют и ввозят на таможенную территорию Украины лексредства и медизделия с применением льготной 7% ставки НДС.

Согласно сообщению Счетной палаты Украины о результатах аудита эффективности и обоснованности применения такой ставки при поставке и ввозу на территорию Украины лекарств и медизделий, отсутствие надлежащего системного контроля создает риски завышения их стоимости при таможенном оформлении, злоупотребления монопольным положением и необоснованное завышение торговых надбавок.

В сообщении отмечено что в период 2015-девять месяцев 2017 года объем задекларированных налоговых операций с применением льготной ставки, по данным Государственной фискальной службы (ГФС), составил 490 млрд грн. Недопоступления в бюджет за счет применения 7% НДС равны 12,6 млрд грн. При этом ГФС не утвердила соответствующий акт, определяющий алгоритм расчета сумм налоговых льгот по операциям по поставке лекарств и медизделий с 7% ставкой, как следствие, информация ГФС о недополученых средствах в госбюджет существенно занижена.

"По оценке Счетной палаты (на основании данных налоговых деклараций по НДС, представленных налогоплательщиками в течение указанного периода), объемы недопоступления НДС в государственный бюджет за счет этой налоговой льготы, расчетно составляли 63 млрд грн, то есть в пять раз больше, чем по данным ДФС", - отмечено в сообщении.

В то же время, на основании только данных налоговых деклараций по НДС нет возможности осуществить точные расчеты недопоступления от налоговых льгот.

Кроме того, в СП отметили, что более половины налогоплательщиков не отчитывалась органам ГФС о полученных суммах налоговых льгот. При этом, по отношению к ним почти не применялись штрафные санкции за неподачу или несвоевременную подачу отчетов - в 2017 году санкции были применены только к 18% нарушителей.

Не был также обеспечен контроль над наличием у налогоплательщиков лицензии на производство, импорт, торговлю препаратами – за отчетный период 70% импортеров не имели соответствующей лицензии.

Среди нарушений, выявленных Счетной палатой применение при таможенном оформлении товаров неверной классификации продукции по кодам Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД), на что госорганы также реагировали недолжным образом.

Кроме того, аудитор также отметил, что за пределами госконтроля также остаются лекарства, закупаемые за средства госбюджета через международные организации, незарегистрированные препараты, ввезенные на территорию Украины для проведения доклинических и клинических исследований и продукция in bulk.

Ранее, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) часто отмечала проблему установления ставки НДС на одни и те же поставляемые в Украину медицинские изделия в размере 7% или 20% – одному и тому же медицинскому изделию при разных поставках мог быть присвоен код как 7%, так и 20%.