Уже к концу этого года в Украине заработают пилотные проекты сельской медицины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Луцк, передает

“Я переговорил со своими друзьями и партнерами, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и мы подписали соглашение в провинции Онтарио, подписали соглашение со Всемирным банком, подписали соглашение с Германией для передачи нам современного софта. И к концу этого года пилотные проекты начинают работать в большинстве областей Украины”, - заявил Порошенко.

Ранее Порошенко заявлял, что в рамках медицинской реформы в каждом селе будет интернет-связь 4G, для того, чтобы молодежь имела доступ к интерактивным занятиям лучших преподавателей мира.

Напомним, также президент говорил, выступая на тендере по продаже 4G-лицензий, что уже в 2018 году в большинстве областных центров Украины мобильные операторы запустят 4G, а в Киеве он появится через несколько месяцев.

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