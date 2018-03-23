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Рада сможет решить кадровые вопросы ЦИК в апреле-мае - Парубий
23.03.2018 16:36

Рада сможет решить кадровые вопросы ЦИК в апреле-мае - Парубий

Рада сможет решить кадровые вопросы ЦИК в апреле-мае - Парубий

Верховная Рада сможет рассмотреть вопрос назначения членов Центральной избирательной комиссии после завершения специальной проверки кандидатов, которая в настоящее время ещё продолжается, заявляет председатель парламента Андрей Парубий.

"У нас остаётся (кадровые вопросы - ИФ) ЦИК. Но мы ещё ждём завершения спецпроверки, потому что не все кандидаты подали, кто-то подал позже документы на спецпроверку. Это следующий кадровый вопрос, который у нас в повестке дня", - сказал он в интервью телеканалу "Рада" в пятницу.

При этом спикер прогнозирует, что назначение членов ЦИК состоится в апреле-мае.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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