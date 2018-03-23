В США во время съемок фильма с участием Брюса Уиллиса и Алека Болдуина умер пожарный, пишет CBS News.

По данным издания, случай произошел на съемках фильма "Сиротский Бруклин" в историческом здании - клубе St. Nick's Jazz Pub в Нью-Йорке.

Жертвой является 37-летний пожарный Майкл Дэвидсон. Также пострадали двое его коллег.

Стоит отметить, что здание, в котором произошел несчастный случай, уже довольно давно было закрыто.

Продюсеры фильма выразили соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 13 марта, известный во всем мире ученый Стивен Хокинг скончался на 76-м году жизни .

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