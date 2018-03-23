Оператор канатной дороги на грузинском курорте в Гудаури не действовал согласно инструкции, заявил первый вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвили. Оператор канатной дороги уже отстранен от работы, расследование инцидента продолжается Скриншот: პორტალი კვირა / YouTube "Благодаря изъятым записям установлено, что 16 марта в действительности имело место падение напряжения, которое повлекло остановку канатной дороги, однако после этого оператор должен был действовать с конкретной последовательностью", - сказал Кумсишвили на пресс-конференции в пятницу, 23 марта.По его словам, оператор должен был перевести подъемник на дизель-генератор, после чего спустить вниз туристов, находившихся на нем."К сожалению, он допустил ошибку, не действовал по инструкции, это был фактор человеческой ошибки", - сказал Кумсишвили.Чиновник отметил, что МВД Грузии продолжает досудебное следствие по этому факту. Оператор канатной дороги отстранен от работы.16 марта на горнолыжном курорте в Гудаури в Грузии произошла авария на канатной дороге, в результате которой пострадало 11 человек, восемь из них госпитализировали. По предварительной информации, причиной аварии стали неполадки с тормозной системой. Подъемник поехал в обратную сторону, и несколько гондол столкнулись.Среди госпитализированных было четверо граждан России, двое украинцев, гражданка Швеции и гражданин Грузии. В грузинском минздраве отмечали, что у пострадавшей украинки перелом руки и травма головы.17 марта в МИД Украины сообщили, что пострадавший украинец доставлен на родину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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