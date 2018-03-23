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ТОП 5 образів вдруге вагітної Лілії Ребрик (ФОТО)
23.03.2018 16:39
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Відома актриса та телеведуча Лілія Ребрик скоро вдруге стане мамою, втім, не поспішає йти у декрет незважаючи на те, що перебуває вже на 8 місяці. Щоранку Лілію, а іноді й її донечку Діанку, можна побачити на одному з українських телеканалів під час ранкового шоу.

Щоразу актриса демонструє неймовірно красиві образи і шанувальники жартують, що Лілія може написати книжку - як виглядати красиво під час вагітності. Підтримуємо!

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