Погода, Новости, загрузка...
Нацкорпус: Нас блокируют из-за позиции по Савченко
23.03.2018 16:39
Нацкорпус: Нас блокируют из-за позиции по Савченко
Белецкий считает, что арест Савченко - "политический цирк"
Полиция заблокировала офис движения "Национальный корпус" в связи с заявлением ее лидера Андрея Белецкого по делу нардепа Надежды Савченко.
Нацкорпус: Нас блокируют из-за позиции по Савченко Фото:antikor.com

Белецкий считает, что арест Савченко - "политический цирк", а версия следствия сомнительна,  сообщают "Вести" со ссылкой на представителей движения.

В эфире канала NewsOne он сообщил, что правоохранители ломали двери и били представителей «Нацкорпуса».

"Формально на словах объясняют свои действия конфликтом между хозяйственными субъектами, но зашли они не на завод АТЭК, а на рекрутерских базу" Азова ". Теперь это дом для юннатского корпуса, для Нацдружин, для наших социальных инициатив" Азовского движения ".. . ломали двери, били ребят, и тому подобное. Украли у людей, воевавших и живут в небольшом общежитии, были украдены личные вещи, ордена за боевые действия на востоке Украины " , - сказал Белецкий.

Он также заявил, что не знает, кто именно заблокировал помещение, и представители "Нацкорпуса" вызвали полицию.

Напомним, что  спецназовцы Нацполиции утром в пятницу пришли на базу партии "Национальный корпус" и полка Нацгвардии "Азов" на территории заброшенного машиностроительного завода "АТЕК" возле станции метро "Святошин" в Киеве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить