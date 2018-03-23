Французский полиция застрелила предполагаемого боевика террористической группировки "Исламское Государство" во время штурма супермаркета, где террорист захватил заложников ранее в этот день, передает со ссылкой на Mail One.

Перед тем, как захватить магазин Super U, вооруженный человек, как считают правоохранители, застрелил полицейского в городе Каркассон, примерно в 15 минутах езды на автомобиле от города Треб, в котором произошло набег.

Французские следователи считают, что они идентифицировали нападающего 30-летнего мужчину из Марокко, который был известен спецслужбам и обозначен в базе данных радикальных исламистских боевиков.

Считается, что нападавший был вооружен ножами, пистолетом и гранатами, и потребовал освобождения Салаха Абдеслама, единого живого подозреваемого в нападении "Исламского Государства" в 2015 году в Париже, который унес жизни 130 человек.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп сегодня назвал этот случай "террористическим актом", тогда как президент Франции Эммануэль Макрон отправил министра внутренних дел на место инцидента.

Как сообщал по информации местных СМИ, в результате нападения на юге Франции погибли три человека.

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