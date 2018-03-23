Еврокомиссар Беньковская посетит Киев 27 марта

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательства Эльжбета Беньковская 27 марта посетит Киев, где планирует провести ряд встреч с представителями украинской власти и бизнеса, сообщает пресс-служба Представительства Европейского Союза в Украине.

Согласно обнародованному в пятницу сообщению, Э.Беньковская приезжает обсудить прогресс в проведении реформ и потенциал промышленного и экономического сотрудничества между ЕС и Украиной в отдельных отраслях.

Также еврокомиссар вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом и с первым вице-премьер-министром – министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым откроет второй "Диалог высокого уровня по промышленным и регуляторным вопросам между ЕС и Украиной".

Данное мероприятие сосредоточено на сотрудничестве между двумя сторонами для содействия сближению между ЕС и Украиной в отдельных отраслях, в частности, автомобилестроении, текстильной промышленности, сырьевой продукции, а также технические торговые барьеры и государственные закупки.