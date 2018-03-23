В связи с переходом на летнее время будет изменено расписание городской электрички. Об этом со ссылкой на КП "Киевпастранс" сообщили в КГГА, передает

"С 25 марта 2018 будет изменено расписание движения городских электропоездов в связи с переводом часов на один час вперед и переходом на летнее время. С новым расписанием движения можно ознакомиться на всех остановках городской электрички и официальном сайте КП "Киевпастранс", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 марта, в Киеве из-за погодных условий, общественный транспорт утром курсировал с отклонением до 25 минут.

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