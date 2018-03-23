В России собираются повысить размер подоходного налога для физических лиц с 13 до 15 процентов.

Как информирует со ссылкой на о ссылкой на ТАСС, об этом рассказал Аркадий Дворкович, вице-премьер России. Нужно отметить, что «радостная новость» для россиян прозвучала аккурат после выборов.

По словам вице-премьера, «лишние» два процента можно будет потратить на здравоохранение. «Это число - 13% - тоже не фетиш, оно ничем не отличается от 14% и 15%, это просто одно из возможных чисел. Если будет понимание справедливости новых подходов по сравнению с нынешним, это будет консенсус в обществе, тогда это действительно имеет смысл, ничего страшного я в этом не вижу, мы жили с 13-процентным налогом довольно долго и, если дополнительные 2% будут направляться, например на здравоохранение, это точно будет в плюс», - заявил Дворкович.

Эту новость россияне активно обсуждают в соцсетях. Те, кто не голосовал за Путина, пишут, что фанаты президента еще получат «очень много сюрпризов от действующей власти».

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