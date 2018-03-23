Пр предварительным данным, в результате захвата заложников во французском населенном пункте Треб погибли три человека, еще столько же ранены. Во французской коммуне Треб произошел захват заложников Фото: EPA Отмечается, что к супермаркету еще до гибели этого человека вызвали его мать и сестру.Пр предварительным данным, только в результате происшествия погибло три человека, столько же получили ранения.Le Figaro сообщает, что террористом оказался 26-летний Редуан Лакдим. Он был известен полиции за мелкие преступления, в частности связанные с наркотиками. Отмечается, что человек, который оставался в супермаркете с террористом, является 45-летним полицейским. Он вызвался поменяться с женщиной, которую удерживал преступник. Полицейский ранен.По данным СМИ, Лакдим был выходцем из Марокко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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