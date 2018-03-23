В Киеве появится еще 11 зеленых зон. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, Киевсовет предоставил статус парков двум земельным участкам: вокруг озера "Солнечное" на ул. Ревуцкого в Дарницком районе и на ул. Братиславской, 13-15, ул. Генерала Карбышева, 18-А - в Днепровском. Кроме того, парк "Киото" объявлен парком-памятником садово-паркового искусства местного значения.

Также статус сквера получили земельные участки в трех районах столицы:

- на ул. Каунасской, 4, 6/1 в Днепровском районе;

- на б-ре ​​Ярослава Гашека, 15 и Харьковском шоссе 5, 7/1, 7/13 в Днепровском районе;

- на ул. Энтузиастов, 43-А в Днепровском районе;

- на ул. Красноткацкой, 14, ул. Бажова, 3, 5 в Днепровском районе;

- на б-ре ​​Верховной Рады, 1-А, 3 в Днепровском районе;

- на ул. Уманской, 47 в Соломенском районе;

- вдоль ул. Августина Волошина в Соломенском районе;

- между домами 27 и 29 по улице Симиренко в Святошинском районе.

Статус зеленой зоны предоставлено и земельном участке, расположенном на ул. Свободы, 2 (территория возле магазина) в Подольском районе.

Также указано, что старый дуб на ул. Патриарха Мстислава Скрипника в Соломенском районе объявлен ботаническим памятником природы местного значения. Это дерево с широкой кроной и нарядным видом имеет высоту 25 м и обхват 3,6 м.

Напомним, в Печерском районе Киева появится памятник гривне.

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