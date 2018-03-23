Китай построил крупнейший в мире рудовоз грузоподъемностью 400 тыс. тонн

China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC) сдала заказчику крупнейший в мире рудовоз грузоподъемностью 400 тыс. тонн.

Судно, по уровню полной грузоподъемности сравнимое с 6,666 тыс. вагонов поезда, получило название Ore Tianjin.

Длина рудовоза составляет 362 метров, ширина - 65 метров. Полная загрузка занимает 16,7 часа.

Судно способно преодолеть 25,5 тыс. морских миль со скоростью 14,5 узла в час. Это означает, что оно может выполнять перевозки между любыми двумя портами на планете без дозаправки, отмечает агентство "Синьхуа".

Ore Tianjin может использовать в качестве топлива сжиженный природный газ.

Судно построено по заказу бразильской компании Vale и предназначено для перевозки железной руды из Бразилии в Китай. Его строительство было начато в октябре 2016 года и завершилось в сентябре прошлого года. Мореходные испытания судна состоялись в январе, подтвердив его полное соответствие проектным характеристикам.