|В Индии ученые обнаружили огнедышащую слониху
|23.03.2018 17:01
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В Индии в национальном парке Нагарахоле ученые обратили внимание извергающую дым слониху и зафиксировали такое необычное поведение животоного на видео , сообщает Корреспондент.
По предположениям специалистов, причиной дыма мог стать древесный уголь, который проглотило животное.
"Вероятно, самка пыталась съесть древесный уголь. Она поднимала его кусочки с земли, стряхивала пепел и ела", - отметил биолог Варун Госвами.
Кроме этого, он добавил, что скорее только слониха ела древесный уголь с целью улучшить пищеварение.
Как сообщал svodka.net, в индийской деревне Мадихали слоненка, который увяз в трясине, пытались освободить с помощью экскаватора.
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