В Индии в национальном парке Нагарахоле ученые обратили внимание извергающую дым слониху и зафиксировали такое необычное поведение животоного на видео , сообщает Корреспондент .

По предположениям специалистов, причиной дыма мог стать древесный уголь, который проглотило животное.

"Вероятно, самка пыталась съесть древесный уголь. Она поднимала его кусочки с земли, стряхивала пепел и ела", - отметил биолог Варун Госвами.

Кроме этого, он добавил, что скорее только слониха ела древесный уголь с целью улучшить пищеварение.

Как сообщал svodka.net, в индийской деревне Мадихали слоненка, который увяз в трясине, пытались освободить с помощью экскаватора.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира