Реформа системы министерства внутренних дел Украины "пошла не в ту сторону", заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман прежний глава Львовской и Тернопольской облгосадминистраций, генерал-лейтенант милиции Михаил Цимбалюк. Цимбалюк: Эти ребята ощутили, что они реально идут на верную смерть Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com По словам Цимбалюка, переаттестация сотрудников министерства внутренних дел для работы в Национальной полиции Украины "проходила не на высоком уровне"."Мы видели, кто входил в те аттестационные комиссии: как правило, это представители общественности, которые были далеки от профессионализма. Поэтому мы увидели, что реформа пошла не в ту сторону. А тех профессионалов, которых нужно было оставить, или унизили, и они сами ушли, или сказали: "Едьте в АТО – и мы вас оставим". Они поехали, вернулись, а им говорят: "Нет, мы вас не оставим, потому что вы были в предыдущей системе". И это сегодня очень большая проблема, потому что уровень раскрытия преступлений (не говоря уже о предупреждении) зашкаливает. Это коснется каждого, не только тех, кто сегодня якобы является властью… Уровень преступности сегодня настолько велик, и власть не контролирует эти процессы", – сказал он.Цимбалюк констатировал, что в полиции недобор. "Почему такой недобор? Эти ребята не выдержали, потому что они ожидали лучшего. Но уровень зарплат – 10 тысяч гривен – для Западной Украины не маленький. Учителя, врачи работают за меньшие деньги. А эти ребята ощутили, что они реально идут на верную смерть. Иногда", – считает прежний чиновник.В Украине в 2015 году стартовала полицейская реформа. 2 июля 2015 года Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". 7 ноября того же года он вступил в силу: в Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милиция.В марте 2016 года в прокуратуре сообщали, что показатели раскрываемости преступлений в Украине падают из-за затянувшегося реформирования правоохранительных органов. Через два месяца тогдашняя глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила о росте количества грабежей и краж в Украине на 20–25%.В августе 2016 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил, что преступность в Украине выросла на 30–40%.За 11 месяцев 2017 года в Украине было зарегистрировали более 500 тыс. правонарушений, заявлял глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в декабре прошлого года.27 января 2018 года Аваков сказал, что количество зарегистрированных преступлений сократилось на 14%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что они года украины украине Теги: политика