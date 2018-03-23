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Цимбалюк: Уровень преступности сегодня невероятно велик, и власть не контролирует эти процессы
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23.03.2018 17:01
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Реформа системы министерства внутренних дел Украины "пошла не в ту
сторону", заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН"
Алесе Бацман прежний глава Львовской и Тернопольской
облгосадминистраций, генерал-лейтенант милиции Михаил Цимбалюк.
Цимбалюк: Эти ребята ощутили, что они реально идут на верную смерть
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com По словам Цимбалюка,
переаттестация сотрудников министерства внутренних дел для работы в
Национальной полиции Украины "проходила не на высоком уровне"."Мы
видели, кто входил в те аттестационные комиссии: как правило, это
представители общественности, которые были далеки от
профессионализма. Поэтому мы увидели, что реформа пошла не в ту
сторону. А тех профессионалов, которых нужно было оставить, или
унизили, и они сами ушли, или сказали: "Едьте в АТО – и мы вас
оставим". Они поехали, вернулись, а им говорят: "Нет, мы вас не
оставим, потому что вы были в предыдущей системе". И это сегодня
очень большая проблема, потому что уровень раскрытия преступлений
(не говоря уже о предупреждении) зашкаливает. Это коснется каждого,
не только тех, кто сегодня якобы является властью… Уровень
преступности сегодня настолько велик, и власть не контролирует эти
процессы", – сказал он.Цимбалюк констатировал, что в полиции
недобор. "Почему такой недобор? Эти ребята не выдержали, потому что
они ожидали лучшего. Но уровень зарплат – 10 тысяч
гривен – для Западной Украины не маленький. Учителя, врачи
работают за меньшие деньги. А эти ребята ощутили, что они реально
идут на верную смерть. Иногда", – считает прежний чиновник.В
Украине в 2015 году стартовала полицейская реформа. 2 июля 2015
года Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". 7
ноября того же года он вступил в силу: в Украине
была официально создана Национальная полиция и
ликвидирована милиция.В марте 2016 года в прокуратуре
сообщали, что показатели раскрываемости преступлений в Украине
падают из-за затянувшегося реформирования правоохранительных
органов. Через два месяца тогдашняя глава Национальной
полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила о
росте количества грабежей и краж в
Украине на 20–25%.В августе 2016 года министр внутренних
дел Украины Арсен Аваков говорил, что преступность в Украине
выросла на 30–40%.За 11 месяцев 2017 года в Украине было
зарегистрировали более 500 тыс. правонарушений, заявлял
глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в декабре прошлого
года.27 января 2018 года Аваков сказал, что количество
зарегистрированных преступлений сократилось на 14%.
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