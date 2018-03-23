Мысик задекларировал 594 тыс. долларов, 363 тыс. евро и 9,05 млн гривен наличных

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передают "Украинские Новости" .

Заработная плата Мисика составляла 267 721 гривен, роялти от украинского-словенского предприятия хлебопекарный комплекс "Кулиничевский" - 2,4 млн гривен, награда от Харьковского горсовета - 8339 гривен и проценты - 52 591 гривен.

Заработная плата жены депутата составила 142 715 гривен, 300 000 гривен она получила от занятия предпринимательской деятельностью, роялти от "Кулиничевского" - 1,2 млн гривен.

Кроме того, Мысык задекларировал 594 тыс. долларов, 363 тыс. евро и 9,05 млн гривен наличных. Жена депутата задекларировала 495 тыс. долларов, 454 тыс. евро и 12 млн гривен.

На банковских счетах депутата размещено в "Альфа-банке" (Украина) - 726 868 гривен, в "Укрэксимбанке" - 1622404 гривны; у его жены - в "Укрэксимбанке" 148822 гривен.

Мысик владеет земельным участком площадью 500 тыс. кв. м в Лозовой Харьковской области и вместе с женой (по 50%) квартирой в Киеве площадью 80,7 кв. м. Жена владеет земельным участком площадью 2,6 тыс. кв. м и дачным домом площадью 139,6 кв. м в Хотомле Харьковской области и 2 квартирами в Харькове площадью 166,7 и 168,9 кв. м.

У депутата: три легковых автомобиля (2 Mitsubishi Outlander 2009 года выпуска и Mercedes-Benz 2014 выпуска), 9 грузовых 3 МАЗ, 5 ЗИЛ и 1 ГАЗ (1993-1998 годов выпуска), 2 моторные лодки (Crownline 250CR 2008 года и Sea-Doo BRPUtopia 205 2006 года).

У жены Мисика автомобили ГАЗ (1991 года выпуска), ЗИЛ (1997 года выпуска), ВАЗ (1999 года выпуска), BMW X5 (2014 выпуска).