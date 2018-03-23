В городе Белая Церковь во время проведения следственных действий с применением видеофиксации, неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии набросился на правоохранителей, нанес удар в лицо следователю и повредил видеокамеру, со ссылкой на пресс-службу ГУНП Украины в Киевской области сообщает

"Работники полиции сообщили, что они находятся при исполнении служебных обязанностей, предъявили удостоверения. Однако, это не остановило мужчину - он продолжал вести себя вызывающе. Только после того, как к правонарушителю полицейские применили слезоточивый газ, агрессивно настроенного молодого человека удалось успокоить", - говорится в сообщении.

Для документирования правонарушения правоохранители вызвали группу реагирования патрульной полиции Белоцерковского отдела полиции и продолжили следственные действия. В этот момент мужчина выхватил из рук следователя процессуальные документы и пытался с ними убежать.

Злоумышленником оказался 33-летний локальный житель. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 1 марта на станции метро "Театральная" киевского метрополитена мужчина избил полицейского за замечание в его адрес.

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