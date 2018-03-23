|Во Франции ликвидировали террориста, захватившего заложников
|23.03.2018 17:10
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Полиция брала супермаркет штурмомФранцузская полиция застрелила мужчину, который до этого захватил заложников в супермаркете города Треб на юге страны.
Фото: normandie-actu.fr
Об этом сообщает Le Figaro.
Нападающий застрелили во время штурма супермаркета полицией.
Напомним, сегодня в департаменте Од на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете. Нападающий заявил, что является членом террористической организации "Исламское государство".
Впоследствии заложников удалось освободить, однако двое из них погибли. Издание LCI сообщало, ссылаясь на источники в полиции, что террорист таким образом "мстит за Сирию". Также стало известно, что он требует освобождения Салаха Абдеслама, одного из организаторов теракта в Париже 13 марта 2015 года.
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