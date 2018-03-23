ВТБ банк намерен увеличить уставный капитал на 7%

ВТБ банк (Киев) намерен увеличить уставный капитал на 2,580 млрд грн, или на 7,01%, - до 39,375 млрд грн путем дополнительного выпуска акций, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе материнского банка – Банк ВТБ (РФ).

"Очередная докапитализация дочернего ВТБ банка будет осуществлена на сумму 2,58 млрд грн за счет выданных ранее межбанковских кредитов от материнского банка. По завершении этой докапитализации уставный капитал банка составит 39,375 млрд грн", - сообщил представитель пресс-службы Банка ВТБ.

Он добавил, что к 1 июня 2018 года значение норматива Н2 банка значительно превысит 10%.

"Минимальное значение норматива Н2 до конца 2018 года для банков, проходивших диагностику в рамках постановления №260 от 15 апреля 2015 года, составляет 7% согласно постановлению НБУ №313 от 12 мая 2015 года. У ВТБ банка на 1 марта 2018 года этот показатель составлял 8,18%. Таким образом, норматив достаточности капитала Н2 ВТБ банка не был нарушен. В ходе весенней докапитализации к 1 июня 2018 этого года значение норматива Н2 значительно превысит 10%, соответственно ВТБ банк досрочно выполнит требования утвержденной НБУ программы докапитализации", - сказал представитель пресс-службы.

Как указано в официальном сообщении ВТБ банка в газете "Ведомости Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", его акционеры на общем собрании 24 апреля рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала.

ВТБ Банк (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером является ОАО "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов ВТБ Банк занимал 16-е место (11,499 млрд грн) между 84 действовавших в стране банков.