В России учения и разного рода мероприятия в ВС РФ проводятся постоянно и постоянно. Но из общей череды милитаристских игрищ я выделяю лишь некоторые, такие например как были недавно проведены на полигоне в Мулино, на которых техника условного противника имела тактические полосы как техника ВСУ. Теперь мое внимание привлекли совместные российско-белорусские учения по миротворческой тематике, которые проводились в Ульяновской области.

Во-первых, в учениях принимали участие подразделения ВДВ России и ССО Вооруженных сил Республики Беларусь. Без комментариев.

Во-вторых, сценарий учений не отдельно походил на миротворческую миссию, а именно, объединенный контингент проводил антитеррористическую операцию по уничтожению незаконных вооруженных формирований, с высадкой десанта и ликвидацией группы НВФ. Что интересно, помимо привычных нам БМД-4М, БТР-82 и прочих ББМ, в этой операции применялись разнообразные комплексы РЭБ, в частности “Инфауна”, прошедшая обкатку в горах Армении.

В-третьих – я часто писал о том, что Александр Лукашенко из кожи вон лезет, дабы навязать идеи беларуского миротворческого контингента на Донбассе. Данные же учения в очередной раз демонстрируют не только твердое намерение Минска стать частью этой эфемерной миротворческой миссии, но и какие цели она будет преследовать.

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