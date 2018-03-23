В одном из сел Стрыйского района Львовской области нашли тела двух молодых людей. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает .

“В Стрыйский отдел полиции около 07:20 поступило сообщение о том, что в доме 65-летнего жителя обнаружены тела двух юношей с ножевыми ранениями. Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, выяснила, что один из погибших - 22-летний житель района накануне приехал в гости к дедушке и бабушке вместе со своим 18-летним приятелем. Сейчас устанавливаются обстоятельства смерти молодых людей. Назначен ряд экспертиз”, — сообщили в Нацполиции.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, в Днепропетровской области трое юношей избили пенсионера, в результате чего последний скончался.

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