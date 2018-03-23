Так же из-за обстрелов на Донбассе возникла угроза экологической и техногенной катастрофы

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время встречи с государственным секретарем Министерства иностранных дел Латвии Андрейсом Пилдеговичсем, информирует пресс-служба украинского парламента .

Она добавила, что объявленное 5 марта 2018 года перемирие уменьшило интенсивность обстрелов, однако представители ОРДЛО ежедневно нарушают режим прекращения огня.

Геращенко заявила, что из-за обстрелов на Донбассе возникла угроза экологической и техногенной катастрофы. Она сообщила, что на востоке Украины остаются затопленными сотни шахт, а ряд критически важных предприятий, вроде Донецкой фильтровальной станции, обстреливают практически ежедневно.