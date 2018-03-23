Известная украинская телеведущая Катя Осадчая примерила женственный и очень нежный образ, чем очень порадовала поклонников, сообщает jetsetter.ua. Стоит отметить, что новая фотосессия была сделана для весеннего кампейна программы "Светская жизнь". По данным источника, ведущая позировала в платье Navro и берете La Mare. В образе Кати Осадчей в большинстве преобладают оттенки розового и цветочные принты. На фоне сочной зелени оранжереи в ботаническом саду им.Н.Н.Гришко фотографии выглядят очень по-весеннему. Как сообщал svodka.net.uа ранее, Кейт Миддлтон на восьмом месяце беременности поразила сеть красивым нарядом . Стоит отметить, что герцогиня вскоре уйдет в декрет, но пока она продолжает активно появляться на публике и участвовать в разных мероприятиях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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