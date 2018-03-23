|Катя Осадчая поразила фанатов новым весенним образом
|23.03.2018 17:30
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Известная украинская телеведущая Катя Осадчая примерила женственный и очень нежный образ, чем очень порадовала поклонников, сообщает jetsetter.ua.
Стоит отметить, что новая фотосессия была сделана для весеннего кампейна программы "Светская жизнь".
По данным источника, ведущая позировала в платье Navro и берете La Mare.
В образе Кати Осадчей в большинстве преобладают оттенки розового и цветочные принты.
На фоне сочной зелени оранжереи в ботаническом саду им.Н.Н.Гришко фотографии выглядят очень по-весеннему.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, Кейт Миддлтон на восьмом месяце беременности поразила сеть красивым нарядом. Стоит отметить, что герцогиня вскоре уйдет в декрет, но пока она продолжает активно появляться на публике и участвовать в разных мероприятиях.
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