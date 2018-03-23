Внефракционного нардепа Надежду Савченко президент Украины Петр Порошенко боится как конкурента на следующих выборах, считает представитель "ЛНР" на переговорах в Минске Владислав Дейнего. Савченко, по мнению боевиков, может попросить у них убежища Фото: ЕРА "Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может обратиться к "ЛНР" за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть этот вопрос", – сказал он.По мнению Дейнего, президент Украины Петр Порошенко боится Савченко."Она одна из немногих людей в украинской политике, которая не боится называть вещи своими именами и говорит правду в том виде, как она ее понимает в меру своих способностей. Такие люди опасны для сложившегося в результате Майдана режима, особенно в контексте приближающихся президентских выборов. Порошенко боится, что Савченко пользуется в обществе большей поддержкой, чем он, следовательно хочет дискредитировать ее и изолировать от участия в политике", – заявил он.22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и арест. В тот же день депутата задержали.Сейчас Шевченковский райсуд Киева избирает ей меру пресечения.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.По словам адвоката Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают 246 страниц.Савченко, которая воевала на Донбассе в составе батальона "Айдар", попала в плен к боевикам "ЛНР" в июне 2014 года в Луганской области, а затем была вывезена в РФ. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области признал Савченко виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области, покушении на убийство и незаконном пересечении российской границы, приговорив к 22 годам лишения свободы.В мае 2016 года ее обменяли на российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых задержали в мае 2015 года в Луганской области во время боестолкновения с подразделением Вооруженных сил Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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