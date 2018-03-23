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Савченко может обратиться к "ЛНР" за политическим убежищем – представитель боевиков в Минске
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23.03.2018 17:33
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Внефракционного нардепа Надежду Савченко президент Украины Петр
Порошенко боится как конкурента на следующих выборах, считает
представитель "ЛНР" на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Савченко, по мнению боевиков, может попросить у них убежища Фото:
ЕРА "Если над Савченко нависнет угроза лишиться свободы, она может
обратиться к "ЛНР" за политическим убежищем. Мы обещаем рассмотреть
этот вопрос", – сказал он.По мнению Дейнего, президент Украины
Петр Порошенко боится Савченко."Она одна из немногих людей в
украинской политике, которая не боится называть вещи своими именами
и говорит правду в том виде, как она ее понимает в меру своих
способностей. Такие люди опасны для сложившегося в результате
Майдана режима, особенно в контексте приближающихся президентских
выборов. Порошенко боится, что Савченко пользуется в обществе
большей поддержкой, чем он, следовательно хочет дискредитировать ее
и изолировать от участия в политике", – заявил он.22 марта
парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал
дозволение на ее задержание и арест. В тот же
день депутата задержали.Сейчас Шевченковский райсуд
Киева избирает ей меру пресечения.Нардепа подозревают в
подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного
свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на
жизнь государственных деятелей.По словам адвоката Савченко Виктора
Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают
246 страниц.Савченко, которая воевала на Донбассе в составе
батальона "Айдар", попала в плен к боевикам "ЛНР" в июне 2014 года
в Луганской области, а затем была вывезена в РФ. 22 марта 2016
года Донецкий городской суд Ростовской области признал
Савченко виновной в причастности к убийству российских
журналистов в Луганской области, покушении на убийство и незаконном
пересечении российской границы, приговорив к 22 годам лишения
свободы.В мае 2016 года ее обменяли на российских военных
Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых задержали в мае
2015 года в Луганской области во время боестолкновения с
подразделением Вооруженных сил Украины.
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