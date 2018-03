Суд предоставил НАБУ доступ к документам ICU по покупке евробондов ДТЭК в рамках расследования по "Роттердам+" Соломенский районный суд Киева предоставил Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) доступ к документам ICU Investment Management Ltd по покупке в интересах любых лиц евробондов ДТЭК в период с марта 2015 года по апрель 2016 года и их продаже с апреля 2016 до конца 2017 года. Соответствующее решение от 1 марта обнародовано в Едином госреестре судебных решений. Ходатайство о предоставлении доступа к документам ICU направлено НАБУ в суд в рамках расследования дела о возможных злоупотреблениях при утверждении формулы "Роттердам+". Читайте новость также "В ходе проведения досудебного расследования установлено, что компаниями - ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd., входящими в группу ICU, где ранее работал глава НКРЭКУ, в период с сентября 2015 года по май 2016 года (период разработки Порядка формирования прогнозной оптовой розничной цены (ОРЦ) электроэнергии), на Ирландской фондовой бирже осуществлялась покупка ценных бумах, эмитентом которых является DTEK Finance plc", - указано в судебных материалах. По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы "Роттердам+"), стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%. "Указанные факты могут свидетельствовать о том, что благодаря принятому главой и членами НКРЭКУ постановлению №289, стоимость купленных ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. еврооблигаций DTEK Finance plc. значительно выросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли", - констатируется в подготовленных НАБУ материалах. Как сообщалось, НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы "Роттердам+". НКРЭКУ начало применять новый порядок формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию с апреля 2016 года. Группа ICU создана в июне 2006 года. Предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы Национального банка Украины. После этого В.Гонтарева продала свою долю в ICU. Основными партнерами группы остались М.Пасенюк и К.Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин (экс-министр энергетики Украины), которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



