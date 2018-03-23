Бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не стал бы дискутировать с президентом Дональдом Трампом об отношении к женщинам, пишет со ссылкой на и .

«Парень, который в итоге становится нашим национальным лидером говорит, что может потрогать женщину где угодно, и ей это понравится. А затем говорит, что совершил ошибку. Меня спрашивают, хотел бы я подискутировать с ним, а я отвечаю, что не хотел бы», — заявил Байден.

Он отметил, что если бы подобное высказывание президент позволил себе в школьные годы, то он отвел бы его в спортзал и «выбил бы из него всю дурь».

«Если бы мы были в старшей школе, то я отвел бы его в спортзал и выбил бы из него всю дурь», — заявил Байден.

Как сообщалось ранее, президент Дональд Трамп во время своего выступления в Питтсбурге раскрыл свой слоган для следующих выборов в 2020 году. Отметим, он почти не изменился.

«Сохраним Америку великой (Keep America Great). Восклицательный знак», — отметил Трамп.

Президент пояснил, что прошлый лозунг, который звучал: «Make America Great Again» («Сделаем Америку великой снова») уже устарел.

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