Прокурор Олег Пересада просил суд оставить полковника Вооруженных сил Украины Ивана Безъязыкова под арестом, поскольку свидетели по делу не допрошены и есть риск, что Безъязыков может на них влиять. Адвокаты Олег Веремеенко и Виталий Титич настаивали на более мягкой мере пресечения. Безъязыкову продлили арест Фото: president.gov.ua Арест военнослужащего продлен до 21 мая.Прокурор Олег Пересада просил оставить полковника под арестом, поскольку свидетели по делу не допрошены и есть риск, что Безъязыков может на них влиять. Также, по словам прокурора, военнослужащего подозревают в совершении тяжких преступлений, что не предусматривает более мягкой меры пресечения.Адвокаты Безъязыкова Олег Веремеенко и Виталий Титич просили назначить подозреваемую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. При этом Титич отметил, что готов поселить Безъязыкова в своей квартире в Киеве, если бы суд назначил ему домашний арест.Безъязыков – командир разведки 8-го армейского корпуса – в августе 2014 года попал в заложники к боевикам "ДНР", когда во главе переговорной группы пытался договориться с оккупантами, чтобы вывезти раненых и погибших после боя в районе Степановки Донецкой области. Он был освобожден 5 июля 2016 года. Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщал, что боевики пытались завербовать офицера.12 декабря 2016 года жена Безъязыкова рассказала, что его задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией "ДНР". Полковнику выдвинули подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической организации).В СБУ утверждали, что имеют доказательства сотрудничества Безъязыкова с боевиками и российскими спецслужбами. По словам руководителя аппарата главы СБУ Александра Ткачука, поведение военнослужащего в заложниках было подозрительным: он был одет в военную форму вооруженных сил РФ и носил при себе оружие.Безъязыков, в свою очередь, говорил, что боевики выдали ему оружие для участия в инсценировке. Он также рассказал, что его одежду "разорвали на куски", когда он попал в заложники, и следовательно ему выдали форму российского образца.28 декабря 2016 года СБУ обнародовала телефонные разговоры, которые могут свидетельствовать о том, что Безъязыков был завербован боевиками "ДНР". 29 декабря следователи СБУ сообщили полковнику о подозрении в государственной измене.В декабре 2016 года Шевченковский районный суд Киева избрал Безъязыкову меру пресечения в виде содержания под стражей. С тех пор его арест несколько раз продлевали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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