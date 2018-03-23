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Суд продлил арест полковнику Безъязыкову до 21 мая
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23.03.2018 17:42
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Прокурор Олег Пересада просил суд оставить полковника Вооруженных
сил Украины Ивана Безъязыкова под арестом, поскольку свидетели по
делу не допрошены и есть риск, что Безъязыков может на них влиять.
Адвокаты Олег Веремеенко и Виталий Титич настаивали на более мягкой
мере пресечения. Безъязыкову продлили арест Фото: president.gov.ua
Арест военнослужащего продлен до 21 мая.Прокурор Олег Пересада
просил оставить полковника под арестом, поскольку свидетели по делу
не допрошены и есть риск, что Безъязыков может на них
влиять. Также, по словам прокурора, военнослужащего
подозревают в совершении тяжких преступлений, что не
предусматривает более мягкой меры пресечения.Адвокаты Безъязыкова
Олег Веремеенко и Виталий Титич просили назначить подозреваемую
меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. При этом
Титич отметил, что готов поселить Безъязыкова в своей квартире в
Киеве, если бы суд назначил ему домашний арест.Безъязыков –
командир разведки 8-го армейского корпуса – в августе 2014
года попал в заложники к боевикам "ДНР", когда во главе
переговорной группы пытался договориться с оккупантами, чтобы
вывезти раненых и погибших после боя в районе Степановки Донецкой
области. Он был освобожден 5 июля 2016 года. Советник
главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщал,
что боевики пытались завербовать офицера.12 декабря 2016 года
жена Безъязыкова рассказала, что его задержали по подозрению в
сотрудничестве с террористической организацией "ДНР".
Полковнику выдвинули подозрение в совершении преступления,
предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической
организации).В СБУ утверждали, что имеют доказательства
сотрудничества Безъязыкова с боевиками и российскими
спецслужбами. По словам руководителя аппарата главы СБУ Александра
Ткачука, поведение военнослужащего в заложниках было
подозрительным: он был одет в военную форму вооруженных сил РФ и
носил при себе оружие.Безъязыков, в свою очередь, говорил,
что боевики выдали ему оружие для участия в инсценировке. Он
также рассказал, что его одежду "разорвали на куски", когда он
попал в заложники, и следовательно ему выдали форму российского
образца.28 декабря 2016 года СБУ обнародовала телефонные
разговоры, которые могут свидетельствовать о том, что Безъязыков
был завербован боевиками "ДНР". 29 декабря следователи СБУ
сообщили полковнику о подозрении в государственной измене.В
декабре 2016 года Шевченковский районный суд Киева избрал
Безъязыкову меру пресечения в виде содержания под стражей. С
тех пор его арест несколько раз продлевали.
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