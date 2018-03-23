|"ИГ" взяло на себя ответственность за теракт во Франции - СМИ
|23.03.2018 17:48
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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за набег на супермаркет во Франции. Об этом в Twitter сообщил изданию The Associated Press, передает
"Исламское государство" взяла на себя ответственность за смертельную стрельбу и захвата заложников на юге Франции ", - говорится в сообщении.
Напомним, на юге Франции неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете Super U, после чего взял заложников. В результате нападения погибли три человека . Как известно, одним из погибших мог быть мясник, работавший в супермаркете.
Позже СМИ уточнили, что в число погибших входят две жертвы в супермаркете и хозяин автомобиля, на котором преступник приехал в магазин.
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