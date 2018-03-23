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Украина закупит у Франции 55 вертолетов Airbus Helicopters для МВД
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23.03.2018 17:50
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Первые четыре вертолета Украина рассчитывает получить из Франции в
2018 году, их передадут Госслужбе Украины по чрезвычайным
ситуациям, отметил президент Петр Порошенко. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Соглашение подписали
Аваков и Ле Дриан Фото: mvs.gov.ua Соглашение подписали министр
внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр Европы и иностранных
дел Франции Жан-Ив Ле Дриан."Это крупнейший проект между Украиной и
Францией. Это очень большой структурный проект внутри
Украины", – отметил Аваков.В МВД отметили, что французские
вертолеты будут помогать нести службу Госслужбе Украины по
чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и
Госпогранслужбе.МВД планирует получить вертолеты трех моделей:
Н145, Н125 и Н225."Н125 превышает другие одномоторные вертолеты по
производительности и универсальности, не требует высокого уровня
обслуживания и демонстрирует высокие показатели работы в
высокогорье. Н145 имеет высокую степень эксплуатационной готовности
и гибкости, особенно в условиях жаркого климата и в высокогорье.
Н225 обладает высокими в отрасли характеристиками скорости,
дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных
двухдвигательных машин", – рассказали в министерстве.Как
сообщили в пресс-службе, основными задачами вертолетных
подразделений МВД будут спасение, поддержка общественного порядка,
уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии,
охрана государственной границы и безопасность на
дорогах.Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила,
что во время визита в Ровенскую область он сказал, что первые
четыре вертолета Украина рассчитывает получить в 2018 году, их, в
частности медицинский, планируют передать Госслужбе Украины по
чрезвычайным ситуациям. Вертолеты в ходе спасательных операций
может использовать ГСЧС Украины. В апреле 2015 года тогдашний
премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщал, что у
ведомства есть только два вертолета вместо необходимых
12.Аваков 28 декабря 2017 года заявлял, что в 2018 году в
Украине может появиться вертолетная служба спасения и
реагирования на чрезвычайные ситуации.фотогалерея (1 из 3)
Фото: mvs.gov.ua Украина закупит вертолеты H125 Фото: mvs.gov.ua
Украина закупит вертолеты H145 Фото: mvs.gov.ua Украина закупит
вертолеты H225
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