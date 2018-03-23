Первые четыре вертолета Украина рассчитывает получить из Франции в 2018 году, их передадут Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, отметил президент Петр Порошенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Соглашение подписали Аваков и Ле Дриан Фото: mvs.gov.ua Соглашение подписали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан."Это крупнейший проект между Украиной и Францией. Это очень большой структурный проект внутри Украины", – отметил Аваков.В МВД отметили, что французские вертолеты будут помогать нести службу Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбе.МВД планирует получить вертолеты трех моделей: Н145, Н125 и Н225."Н125 превышает другие одномоторные вертолеты по производительности и универсальности, не требует высокого уровня обслуживания и демонстрирует высокие показатели работы в высокогорье. Н145 имеет высокую степень эксплуатационной готовности и гибкости, особенно в условиях жаркого климата и в высокогорье. Н225 обладает высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двухдвигательных машин", – рассказали в министерстве.Как сообщили в пресс-службе, основными задачами вертолетных подразделений МВД будут спасение, поддержка общественного порядка, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах.Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила, что во время визита в Ровенскую область он сказал, что первые четыре вертолета Украина рассчитывает получить в 2018 году, их, в частности медицинский, планируют передать Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. Вертолеты в ходе спасательных операций может использовать ГСЧС Украины. В апреле 2015 года тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщал, что у ведомства есть только два вертолета вместо необходимых 12.Аваков 28 декабря 2017 года заявлял, что в 2018 году в Украине может появиться вертолетная служба спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации.фотогалерея (1 из 3) развернуть на весь экран Фото: mvs.gov.ua Украина закупит вертолеты H125 Фото: mvs.gov.ua Украина закупит вертолеты H145 Фото: mvs.gov.ua Украина закупит вертолеты H225 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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