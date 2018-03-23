Сегодня, в 11.30, в камере Николаевского следственного изолятора найдено тело подозреваемого в уголовном производстве Дмитрия Леонова без явных признаков насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, передает

"В связи со смертью Д.Леонов Центральным отделом полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а также с целью проверки законности исполнения служебных обязанностей сотрудниками указанного учреждения прокуратурой Николаевской области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) ", - говорится в сообщении.

Расследование поручено Следственному управлению Главного управления Нацполиции в области.

Для полного, всестороннего и беспристрастного исследования обстоятельств смерти проводятся необходимые следственные действия. В настоящее время в следственном изоляторе продолжается осмотр места происшествия с вовлечения адвоката потерпевшего Сергея Войченко. Подготовлено ходатайство в суд о назначении судебно-медицинской экспертизы. Ход расследования находится под контролем руководства прокуратуры Николаевской области.

Сообщается, что Д.Леонов входил в состав "ОПГ Михаила Титова" по прозвищу "Мультик".

Как сообщал человек, арестованый в рамках расследования убийства, находясь в СИЗО Одессы, вероятно, совершил убийство сотрудницы учреждения.

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