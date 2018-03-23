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20-21 апреля в Киеве пройдет открытый Кубок Мацушимы по Карате Киокушинкайкан в разделах Кумите и Ката
23.03.2018 17:58
20-21 апреля в Киеве пройдет открытый Кубок Мацушимы по Карате Киокушинкайкан в разделах Кумите и Ката

Украинские и зарубежные спортсмены покажут свое мастерство и поборются за победу. По предварительным данным Киев откроет двери для представителей данного вида спорта из Украины, Белоруссии, Эстонии, Хорватии и Израиля.*

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/В открытом кубке примут участие все филиалы Украинской  Ассоциации Карате Киокушинкайкан, которые готовят участников на местах, а также команды других федераций  Киокушинкай  Карате в Украине.

Сборную УККА представят спортсмены, имеющие опыт выступления на международных соревнованиях,  в том числе «золотые» и «серебрянные» призеры 10-го чемпионата Европы по Карате Киокушинкайкан, который прошел в Барселоне  —  Максим Максимов,  Денис Максимов,  Ксения Селенок и другие.

Тренирует украинскую сборную Шихан, Сергей Лукьянчиков, президент Украинской Ассоциации Карате Киокушинкайкан.

В процессе подготовки к турниру,  в  Киеве, с 26 февраля по 04 марта были проведены тренировочные сборы, еще одни планируются с 6- 8 апреля.   Во время подготовительного периода спортсмены продолжают учувствовать в соревнованиях, проверяя свою готовность и получая новый опыт. К примеру, 04  и 10 марта ребята принимали участие в турнирах,  которые состоялись в Минске (Белоруссия) и в Самоборе (Хорватия), завоевав  золотые и серебрянные медали.

«Очень важно продолжать развитие этого вида спорта в нашей стране, а также, давать возможность украинским спортсменам  совершенствовать свои навыки и умения, выходить на новый уровень мастерства. Все это вероятно, если наши каратисты будут бороться на соревнованиях различного уровня с сильными соперниками  из Украины и из-за рубежа» — комментирует Сергей Лукьянчиков.

«Мы также хотим поблагодарить генерального спонсора соревнований, национальный интернет-портал UKR.NET за информационную и финансовую поддержку турнира» — сказал президент Украинской Ассоциации Карате Киокушинкайкан.

Напомним, что в октябре 2017 г Украинская сборная завоевала 2 золотых и 2 серебряных медали на Чемпионате Европы по Карате Киокушинкайкан

* Точное количество участников и стран будет известно 31 марта, после подачи всех заявок.

Пресс – служба Украинской Ассоциации Карате Киокушинкайкан


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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