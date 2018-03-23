Решение Украины разорвать программу экономического сотрудничества с Россией является победой над здравым смыслом. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Артем Кожин.

По словам российского дипломата, данным шагом Киев "фактически уничтожи доставшееся ей от СССР наследство в передовых, высокотехнологических отраслях" и "нанес убыток собственной экономике".

"На днях, например, украинскими властями было заявлено о еще одной своей победе над здравым смыслом… Отказываясь от какого-либо сотрудничества с Россией, нынешние украинские власти в антироссийском угаре своими же руками действительно уничтожают доставшееся им от Советского Союза наследство в передовых, высокотехнологичных отраслях - в атомной промышленности и атомной энергетике, в ракетостроении, в космических технологиях, в авиационной промышленности, в транспорте, в военно-промышленной сфере. Это все то, чем украинский народ в свое время по праву мог гордиться", - заявил Кожин.

Кроме того он назвал расторжение экономического договора с Россией "не вполне адекватным действием" и добавил, что Украина пожалеет об этом.

"Глядя на не вполне адекватные действия украинских властей, остается только с сожалением и сочувствием к жителям Украины ждать новых "победных реляций" из Киева. Почему-то мы уверены, что поводов для них будет еще предостаточно", - подчеркнул представитель МИД РФ.

Как сообщал svodka.net ранее, Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией , рассчитанную до 2020 года.

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