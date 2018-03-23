57-летняя жительница Озарка выиграла в лотерею штата Флорида 8 млн долл, передает со ссылкой на WSF news.

Имя победителя — Кассандра Холмс. Она пожелала получить выигрыш одним платежом. С вычетом всех налогов, американка заберет домой чуть больше 5 млн долл.

Магазин, где был продан выигрышный лотерейный билет, получит награду в размере 1% процента от суммы выигрыша, т.е. — 50 тыс. долл. США.

Напомним, 10 марта игрок государственной лотереи “Мегалот” выиграл 1,5 млн грн. Выигрышная ставка была сделана в черновицком “ЛОТО маркете” по адресу: ул.Калиновская, 43.

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