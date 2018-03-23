Соседи внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов, разочарованы ее действиями.

Издание приводит слова жильцов дома на улице Теодора Драйзера в Киеве, где живет нардеп.

Видите, как все закрутилось, скорее только, придется нам скоро носить Наде тормозки в СИЗО… Эх, Надя, что ты натворила, зачем ты ва-банк так рано и необдуманно пошла. То, что показывают про Надежду – в это поверить не могу. Но дело в другом. Я не поддерживаю то, как она стала себя вести. Зачем она «хренами» бросается в генпрокурора, принесла две гранаты. Уже многие говорят – она не в себе. Разочаровала нас Надежда, но как человека ее жалко», — сказал пенсионер Петр Гаврилович.

Другой сосед нардепа Игорь Викторович вспомнил, что на днях к нему в дверь звонили неизвестные люди, которые представились ее сторонниками. Они призвали собираться под зданием Верховной Рады.

«Сказали, что они очень хорошо знают Надю, и предлагали мне в случае ее ареста идти под Раду с ее сторонниками и требовать от депутатов и президента ее освобождения, — уверяет Игорь Викторович. – Я в таком участвовать не собираюсь. Возраст не тот, да и никогда не верил, что из военного может выйти хороший политик», — рассказал он.

По словам Игоря Викторовича, он знал Савченко с ее детства. Семья нардепа переехала в этот дом в 1983 году.

«Родители очень интеллигентные люди. Отец работал в аграрной академии. Он умер лет 5 назад. Чем-то болел. Точно не знаю чем. Я с ними отдельно не общался. А мать, по-моему, в торговле работала. Надежду в доме видел крайне редко. Как только вернулась из тюрьмы, здоровалась с нами «Слава Украине!», а потом перешла на «Добрый день». Возле их квартиры никогда не видел важных политиков, какой-то охраны. Единственное, что они пару лет назад видеокамеру возле входной двери установили», — рассказал собеседник.

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