Это станет ответной реакцией на отравление Скрипаля

Страны-члены Евросоюза уже в понедельник могут ввести против России санкционные меры из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии, информирует svodka.net.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Об этом сегодня в Брюсселе по результатам саммита ЕС заявил президент Европейского совета Дональд Туск.

«Как по мне, то еще рано говорить, что может быть сделано. Возможно, чтобы осуществить следующий шаг, мы должны дождаться результатов расследования «, — сказал Туск в ответ на вопрос о возможности применения новых санкций ЕС против России.

Читайте: Новости дня: ГПУ обнародовала видеодоказательства на Савченко

Как отметил Туск, лидерам стран-членов ЕС было сложно согласовать совместные действия против РФ.

При этом Туск предположил, что страны-члены уже в понедельник применят в отношении России санкционные меры на национальном уровне.

Как сообщали ранее новости дня, Британия обвинила Россию в причастности к отравлению нервно-паралитическим веществом «Новичок» бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери 4 марта. Кремль отверг обвинения. В качестве реакции на случай Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, Москва в ответ сделала то же самое.

Сегодня лидеры европейских стран в ходе переговоров на саммите в Брюсселе приняли решение отозвать из России посла экономического блока Маркуса Эдерера.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира