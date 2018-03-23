Внефракционный нардеп Надежда Савченко призвала президента РФ Владимира Путина отпустить всех украинских политзаключенных и пленных или обменять их на своих людей. Савченко: Никогда не просила помилования себе Фото: ЕРА "Как бы ни развивалась ситуация в геополитике, человек остается человеком. Человеческую жизнь должен ценить каждый демократический политик. Я никогда не просила помилования себе, я прошу у вас еще раз: отпустите украинских политзаключенных и пленных. Отпустите людей, обменяйте их на своих людей, дайте волю и жизнь людям", – заявила нардеп.По словам Савченко, "этим даже правитель может запомниться лучше всего".22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и арест. В тот же день депутата задержали.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.По словам адвоката Савченко Виктора Чевгуза, материалы производства по делу его подзащитной занимают 246 страниц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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