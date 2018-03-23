Связанное с террористами ИГИЛ информагентство Amaq News Agency сообщило, что преступник, который захватил заложников во французском Требе, после чего его застрелила полиция, был бойцом "Исламского государства". Этот материал можно прочитать и на украинском языке случай произошел сегодня в первой половине дня Фото: ЕРА Руководитель организации SITE Intelligence Group Рита Кац в своем Twitter сообщила: по информации связанного с террористами информагентства Amaq News Agency, злоумышленник, которого застрелила полиция, был бойцом "Исламского государства". Breaking: #ISIS ‘Amaq News Agency reports that #Trebes #France hostage-taker was a “soldier of the Islamic State, who carried out the attack in response to the calls to attack Coalition countries." The message follows a coordinated celebratory campaign by ISIS supporters online. pic.twitter.com/gYiAFwg0wq — Rita Katz (@Rita_Katz) 23 березня 2018 р. Мужчина вошел в супермаркет в коммуне Треб около 11.15 по местному времени (12.15 по Киеву). По словам свидетелей, мужчина заявил, что является боевиком ИГИЛ.Злоумышленник потребовал освободить Салаха Абдеслама, который, по данным следствия, является одним из организаторов терактов в Париже в ноябре 2015 года.В результате французские правоохранители убили злоумышленника. Им оказался 26-летний Редуан Лакдим. Он был известен полиции за мелкие преступления, в частности, связанные с наркотиками. По данным СМИ, Лакдим был выходцем из Марокко. Сначала он якобы украл автомобиль в коммуне Каркассон, убив пассажира и ранив водителя, после этого напал на группу полицейских. Дальше он сбежал и захватил заложников в супермаркете. Правоохранители эту информацию пока не подтвердили. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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