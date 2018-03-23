Народный депутат Украины Сергей Рыбалка утверждает, что его мать – Евгения Рыбалка подарила ему дорогой дар, часы от торговой марки Jaeger-LeCoultre Atmos, стоимостью 200 тыс. грн. Об этом сказано в электронной декларации политика, передает .

Отмечается, что часы были куплены 15 марта. Данные о таком подарке депутат внес в свою декларацию на следующий день — 16 марта 2018 года.

По какому случаю С.Рыбалке был подарен подарок — не известно. День рождения у политика — 22 июля.

При этом, накануне, журналисты издания “Апостроф” сфотографировали С.Рыбалку в Парламенте в наручных часах Rolex стоимостью почти 50 тыс. долларов.

Мать “радикала” — Евгения Эдуардовна, согласно информации из открытых источников, 1955 года рождения. Следовательно, состоянием на сегодня, ей 63 года.

Напомним, что в декларации за 2016 год, депутат С.Рыбалка задекларировал 8 наручных часов (Hublot, Audemaurs Piguet (2 шт), Bovet, Breguet, Rolex, Urwerk, MB&f), 3 пары запонок (Magerit и Officine Panerai) и серьги Van Cleef.

По самым скромным ориентировочным подсчетам, коллекция наручных часов народного избранника стоит порядка 5 млн грн.

Также напомним, что следователи ГФС разоблачили масштабную схему отмывания средств через семейную компанию Рыбалок — S.Group и их торговые марки “SEMKI”, “Мачо”, “Казацка слава” и др.

Параллельно, СБУ подозревает компании S.Group в финансировании терроризма. Следователи установили, что свою продукцию Рыбалки сбывают в ОРДЛО, Крыму и России. Речь, в первую очередь, о ООО “Снэк Экспорт” (входит в S.Group), которая зарегистрирована на отца депутата Рыбалки — Виктора.

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