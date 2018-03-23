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Китай выдвинул громкие обвинения США
23.03.2018 18:29
Китай выдвинул громкие обвинения США

Пекин готов защищать свои законные права от действий Белого дома.

С таким заявление в пятницу, 23 марта, выступила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает новостное агентство «РИА Новости», информирует svodka.net.

По мнению дипломата, США вредят своими действиями интересам Китая, своим собственным интересам, а также наносят убыток мировой экономике.

«Китай не станет безучастно наблюдать со стороны за тем, как кто-то наносит вред нашим интересам. Мы в полной мере подготовились к тому, чтобы защитить свои законные права и интересы. США игнорируют правила ВТО и не считаются с мнением других», — резюмировала представитель МИД КНР.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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