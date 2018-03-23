|Скоцик: Аграрная партия примет участие в выборах 29 апреля
|23.03.2018 18:30
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https://www.facebook.com/Vitaliy.Skotsyk.Agroparty/posts/279689832567224
Назначение выборов во многих общинах, где власть не имеет шансов на победу сознательно блокируется, следовательно участие в довыборах в ОТО является необходимым условием сохранения демократии в стране, отмечают партийцы на официальном сайте политсилы."Участились позорные случаи, когда формирование ОТО блокируются чисто административными методами на уровне районных госадминистраций и облгосадминистраций. Вновь общины просто не могут получить "зеленый свет" от областных чиновников, если прогнозируемые результаты первых выборов в этих общинах могут быть не слишком приятными для власти", – цитирует пресс-служба Скоцика.На последних местных выборах 24 декабря Аграрная партия получила 13,85% депутатских мандатов. По результатам последних четырех волн выборов в ОТО политсила входит в тройку лидеров, в местных советах работает почти 5 тыс. депутатов от Аграрной партии.
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