Аграрная партия Украины выставит своих кандидатов на выборы в 40 объединенных территориальных общинах, а также на довыборы в Запорожской, Харьковской, Черновицкой и Житомирской областях, сообщил глава партии Виталий Скоцик. Виталий Скоцик: Выборы в общинах начали очистку прогнившей политической системы от олигархических ставленников Фото: Віталій Скоцик / Facebook , сообщил руководитель политсилы Виталий Скоцик на своей странице в Facebook. Он отметил, что решение было принято во время очередного съезда партии."По моему мнению, децентрализация – это шанс на реальные изменения в стране. Выборы в общинах начали очистку прогнившей политической системы от олигархических ставленников. Люди устали от популизма и лжи, и хотят видеть во власти настоящих лидеров, которые отстаивают их интересы, а не работают на собственное обогащение. Стабильное вхождение Аграрной партии в тройку победителей на протяжении всех раундов выборов в ОТО – четкое подтверждение этого", – написал Скоцик. https://www.facebook.com/Vitaliy.Skotsyk.Agroparty/posts/279689832567224 Назначение выборов во многих общинах, где власть не имеет шансов на победу сознательно блокируется, следовательно участие в довыборах в ОТО является необходимым условием сохранения демократии в стране, отмечают партийцы на официальном сайте политсилы."Участились позорные случаи, когда формирование ОТО блокируются чисто административными методами на уровне районных госадминистраций и облгосадминистраций. Вновь общины просто не могут получить "зеленый свет" от областных чиновников, если прогнозируемые результаты первых выборов в этих общинах могут быть не слишком приятными для власти", – цитирует пресс-служба Скоцика.На последних местных выборах 24 декабря Аграрная партия получила 13,85% депутатских мандатов. По результатам последних четырех волн выборов в ОТО политсила входит в тройку лидеров, в местных советах работает почти 5 тыс. депутатов от Аграрной партии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки общинах ото выборов партии скоцик Теги: политика