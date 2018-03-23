И.о. министру здравоохранения Ульяне Супрун предлагали взятку - однокомнатную квартиру стоимостью около 490 тыс. грн, площадью 44,56 кв. м на 5-ом этаже жилого комплекса "Акварелі 2" в городе Вишневом - юго-западный пригород . Заявление о предложении взятки написала в правоохоранительнst органы сама Супрун.

Об этом пишет "Українська правда", ссылаясь на источники в специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает со ссылкой на .

Взятку предлагали депутат Чабанивского поселкового совета - помощник-консультант народного депутата в сговоре с мэром Вишневого Ильей Диковым.

За это от Супрун просили оказать содействие в получении средств международных организаций для закупки магнитно-резонансного томографа и цифрового маммографа для Вишневской городской больницы.

В прошлом году встречались с и.о. министра в столичном ресторане "Катюша".

Пока никто не задержан.

По информации в электронном Едином государственном реестре судебных решений, в этом деле Соломенский райсуд дал НАБУ доступ к вещам, документам и счетам Укргазбанка, касающихся венчурного инвестфонда "Мігліор" и ООО "Акварелі Девелопмент Холдінг" (застройщик предлагаемой квартиры).

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Утром 7 марта детективы НАБУ пришли с обыском в дом помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко Олега Богачева. По информации следствия, Богачев от имени мэра Вишневого предлагал и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун квартиру в новостройке в Вишневом, если она поспособствует в получении медицинского оборудования для городской больницы.

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